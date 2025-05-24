В Госдуме посоветовали Дурову уехать из Франции при первой возможности

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что основателю Telegram Павлу Дурову следует уехать из Франции, как только появится возможность. Это следует сделать, чтобы избежать "попадания в застенки".

По словам депутата, неизвестно, что и кому пообещал Павел Дуров во французской тюрьме, но можно догадываться об этом по отрывочным сведениям, пишет РИА Новости.

Ранее Дуров заявил, что руководство одной из стран Западной Европы попросило мессенджер "заставить замолчать консервативные голоса в Румынии". Основатель Telegram, по его словам, категорически отказал просителю. Он не назвал страну, попросившую платформу о блокировке каналов румынских политиков. Но, судя по оставленным Дуровым намекам, речь идет о Франции - основатель Telegram проиллюстрировал свое сообщение эмодзи с изображением багета. Позже Дуров уточнил, что с просьбой к нему обратился этой весной Николя Лернер, глава французской разведки.

15 марта СМИ сообщили, что Павел Дуров с разрешения суда направился в Дубай. Ему разрешили покинуть Францию на несколько недель.

24 августа 2024 г. французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Его поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа 2024 г. Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен был отмечаться в суде дважды в неделю и не мог покидать Францию.