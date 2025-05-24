У вокалиста Queen Меркьюри могла быть дочь

Вокалист популярной группы Queen Фредди Меркьюри мог стать отцом во второй половине семидесятых. Ребёнка якобы случайно зачали в 1976 г. во время романа певца с женой близкого друга.

О существовании дочери вокалиста было известно только ближайшему окружению Меркьюри, включая его родителей и сестру, остальных участников группы и любовь всей его жизни Мэри Остин, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на выдержки из книги Love, Freddie ("С любовью, Фредди") журналиста Лесли-Энн Джонс.

Сейчас предполагаемой дочери Меркьюри 48 лет, она живёт в Европе, работает врачом, а также является матерью. То есть у скончавшегося много лет назад певца есть внуки.