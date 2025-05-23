Двое мирных жителей Курской области, которые вернулись в Россию, госпитализированы

Двое мирных жителей Курской области, которые вернулись в Россию в результате обмена пленными с Украиной, доставлены для оказания помощи в больницу из-за ранений, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Два человека каретами "скорой помощи" доставляются в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы.

Среди возвращённых граждан нет детей, в основном это люди пенсионного возраста. Трёх человек сразу заберут родственники, всех остальных разместят в ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, а после — поработают соцслужбы.



Сейчас люди обеспечены всем необходимым: едой, водой, мобильными телефонами, чтобы связаться с родственниками.