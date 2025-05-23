В Челябинской области арестовали мать, которая предложила утопить свою дочь

В Челябинской области задержана женщина, которая предложила односельчанину утопить свою дочку за 100 тысяч, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

16 апреля 46-летняя женщина поссорилась со своей 12-летней дочерью и предложила знакомому утопить девочку в речке. Мужчина не стал совершать преступление. Он обратился в правоохранительные органы.

На женщину возбудили уголовное дело по статье "Подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений". В настоящее время следователем решается вопрос об избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.