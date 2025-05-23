23 Мая 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Вопросы развития инвестиционной привлекательности Вологодчины обсудили Георгий Филимонов и Светлана Чупшева

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

«В рамках Петербургского экономического форума в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, а также сформировали план мероприятий – завершаем их реализацию уже этим летом. Обсудили результаты, которых достигли. Благодарю Светлану Витальевну за теплый, продуктивный диалог», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Вологодская область достигла исторического рекорда в объеме инвестиций – абсолютное значение объема привлеченных инвестиций составило 250,4 миллиарда рублей. Темп роста инвестиций – 37%, что позволило региону занять второе место в Северо-Западном федеральном округе и четвертое место в России. 

На Вологодчине растут объем микро– и малых предприятий, число самозанятых в области выросло на 46,5%, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 10,3%.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На встрече также шла речь о популяризации брендов Вологодской области в рамках конкурса растущих российских брендов «Знай наших», о проведение в регионе Всероссийского форума по обмену лучшими практиками в сфере промышленного туризма и финального мероприятия по подведению итогов Всероссийской программы «Открытая промышленность».

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что Вологодчина показывает хорошие результаты в реализации различных проектов АСИ. Так, на данный момент от региона поступило более 120 заявок на конкурс брендов «Знай наших». 

Помимо прочего, вологжане принимают участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», а область занимает первое место по поданным идеям на форум и второе место по заявкам на конкурс брендов среди регионов СЗФО.

Теги: георгий филимонов, светлана чупышева, инвестиции, темпы роста, микробизнес, самозанятые


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