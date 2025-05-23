23 Мая 2025
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Фото: Министерство обороны России, скриншот видео

380 на 380: Киев и Москва обменялись пленными

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 270 на 270 военнослужащими и 120 на 120 гражданскими лицами. Таким образом, на родину вернулись по 380 человек, сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что обмен проведен в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 16 мая.

"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Переданные России граждане находятся в Белоруссии, "им оказывается психологическая и медицинская помощь". Всех их собираются доставить в Россию для прохождения реабилитации.

"Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни", - добавили в ведомстве.

Теги: обмен пленными, переговоры


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