В Кузбассе власти посоветовали жителям искать кофе по акции, чтобы сэкономить

В Кемеровской области мужчина пожаловался стоимостью кофе и получил неожиданный ответ от местного Минпромторга: нужно искать товары со скидками, тогда и сэкономить получится.

Житель Кузбасса написал в комментариях под постом губернатора региона Ильи Сердюка, что в магазинах очень высокие цены на кофе: "Нескафе голд" на 190 грамм стоит 900 рублей. "Или мы что живём на севере что такие цены космос?" – спросил мужчина.

Ему ответил не губернатор, а аккаунт "Минпромторг Кузбасса". Он пояснил, что цены в магазинах рыночные, власти не могут на них влиять. Если цены не нравятся, на них можно пожаловаться в ФАС или прокуратуру.

Кроме того, пользователю посоветовали следить за акциями и распродажами вроде "Цены дня", чтобы сэкономить, на этот вариант обратил внимание Telegram-канал "Кровавая барыня".