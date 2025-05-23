СМИ: Киркоров уже две недели находится в больнице

58-летний народный артист России Филипп Киркоров уже две недели находится под наблюдением врачей в частной клинике, передает РИА Новости. Данные СМИ разнятся: одни СМИ сообщают просто о "наблюдении" и даже не говорят о госпитализации, другие, например, "СтарХит", пишут про курс лечения в экстренной хирургии.

Проблемы у артиста возникли после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге.

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что у Киркорова процесс заживления ожога затянулся, якобы, есть осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета.

Также Хайдаров опроверг сообщения о том, что у Киркорова "разорвались импланты".