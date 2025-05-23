Из Китая в Москву прибудет Терракотовая армия

В будущем году в Государственном историческом музее состоится выставка "Терракотовые воины – наследие Первого Императора". Она посвящена гробнице императора Цинь Шихуанди (III в. до н. э.).

Экспозиция представит важное археологическое открытие XX века – Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди. Она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 г.

Гробницу императора нашли 51 год назад, в 1974-ом, вблизи китайского города Сиань. В погребальный комплекс вошли около 8 тыс. воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Каждая фигура обладает характерными чертами лица, прическами и деталями доспехов, пишет ТАСС.