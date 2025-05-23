Приставы опечатали двери концертной площадки Tele-Club в Екатеринбурге

В Екатеринбурге приостановили деятельность концертной площадки Tele-Club. Двери заведения опечатали судебные приставы.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, решение о приостановке деятельности клуба на 30 суток вынес Октябрьский районный суд уральской столицы. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Кроме приостановления деятельности концертного зала и помещений на улице Карьерная, 16 суд запретил проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в данных помещениях. После этого на место выехали судебные приставы.

Сейчас входные двери клуба опечатаны. Как отметили в свердловском ГУФССП, сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.

Напомним, в апреле руководство Tele-Club попрощалось с жителями Екатеринбурга. 6 сентября клуб должен был отметить 18-летие, однако откроется ли он теперь, не знает даже руководство.