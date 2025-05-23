Покойник вывел следователей Тюменской области на вооруженную банду

Арестованы члены преступной банды, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории Тюмени и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

Уголовные дела были возбуждены в отношении пяти человек. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в бандитизме, вымогательстве, убийстве, покушении на убийство двух лиц, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, в 2008 году житель Нового Уренгоя основал вооруженную преступную банду. Подозреваемые совершили многочисленные преступления, в том числе убийства и вымогательства ради личного обогащения и устранения конкурентов, а также в связи с переделом сфер влияния в криминальной среде.

Установить подозреваемых помогло уголовное дело возбужденное из-за пропажи 39-летнего мужчины в декабре прошлого года. Его тело было обнаружено, но во время отработки круга знакомых погибшего, следователи установили его причастность к убийству в одном из подъездов дома по ул. Мусоргского в Тюмени.

Следователи установили, что погибший являлся членом преступного сообщества и в его обязанности входило совершение убийств в Тюмени и ЯНАО.

Мужчина был убит членами своей же банды.

Кроме того, в ходе следствия удалось установить причастность участников преступного сообщества к убийству и покушению на убийство двух лиц, совершенных в апреле 2008 года на территории города Новый Уренгой.

Местонахождение подозреваемых было установлено. Во время обысков в их домах было обнаружено оружие и боеприпасы, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Расследование дела продолжается. Устанавливается связь банды с другими преступлениями. Планируется проведение ряда экспертиз, в том числе баллистических, генетических и психиатрических, для получения дополнительных доказательств вины обвиняемых.