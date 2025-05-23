Путин подписал закон о новой нарезке одномандатных округов в России

Депутаты-одномандатники от новых регионов появятся в Госдуме в 2026 году – президент России Владимир Путин подписал новую схему разбивки одномандатных избирательных округов, суммарное число которых осталось прежним – 225. Всего в Госдуме 450 кресел, вторую половину состава россияне выбирают по партийным спискам.

Нарезка одномандатных округов зависит от численности населения той или иной территории и не всегда совпадает с административными границами регионов. В последний раз нарезка менялась в 2015 году (теперь она будет меняться раз в пять лет). Так, густонаселенные регионы, такие как Москва, могут включать в себя несколько одномандатных округов (у столицы их 16), а 40 регионов при этом имеют по одному депутату-одномандатнику.

Четыре территории, присоединенные после 2015 года, получат в общей сложности семь одномандатных округов (3 – ДНР, 2 – ЛНР, по одному от Запорожской и Херсонской областей).