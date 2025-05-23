Суд национализировал порт Петропавловска-Камчатского

Ответчиками по делу проходили бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь и экс-депутат краевого парламента Александр Иванчей.

Передача частного имущества в пользу государства стала следствием расследования уголовного дела о коррупции.

Порт Петропавловска-Камчатского и Камчатское морское пароходство по решению суда обращены в собственность государства. С иском обратилась Генеральная прокуратура России.



