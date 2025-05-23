Внук Зураба Церетели возглавил Московский музей современного искусства

Глава Российской академии художеств Василий Церетели стал директором Московского музея современного искусства (ММСИ). О назначении сообщили в департаменте культуры Москвы.

Там уточнили, что ранее Церетели занимал пост исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в ММСИ, пишет ТАСС.

Ранее новый руководитель Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели высказался о том, как будет работать.

"Мы будем сообща работать на благо художников, скульпторов и других российских мастеров. Моя миссия как президента РАХ – продолжить дело Зураба Константиновича, открывать новые имена и сохранять историческое наследие", - написал Церетели в своём telegram-канале.