23 Мая 2025
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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Внук Зураба Церетели возглавил Московский музей современного искусства

Глава Российской академии художеств Василий Церетели стал директором Московского музея современного искусства (ММСИ). О назначении сообщили в департаменте культуры Москвы.

Там уточнили, что ранее Церетели занимал пост исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в ММСИ, пишет ТАСС.

Ранее новый руководитель Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели высказался о том, как будет работать.

"Мы будем сообща работать на благо художников, скульпторов и других российских мастеров. Моя миссия как президента РАХ – продолжить дело Зураба Константиновича, открывать новые имена и сохранять историческое наследие", - написал Церетели в своём telegram-канале.

Теги: Василий Церетели, Московский музей современного искусства


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