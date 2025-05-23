Суд в Подмосковье обязал снести дом для сирот в Прикамье

Люберецкий суд обязал застройщика снести сиротский дом в Новых Лядах, сообщает Properm.

Вынесено судебное решение по дому по ул. Крылова, 55 .Администрация Перми просила обязать бизнесмена привести дом в соответствие и устранить все нарушения, а также заставить его отдать техническую документацию по дому.

После экспертизы суд обязал Бельтюкова дом снести: он признан экспертизой опасным для проживания людей.

Сносить дом решили еще в сентябре прошлого года на КЧС в мэрии, однако решение было пересмотрено. Сейчас идет суд о принадлежности участка под домом. Пока им владеет застройщик Бельтюков. Дом сдали в 2018 году и предназначен он был для заселения детей-сирот по государственным сертификатам.