Рособрнадзор создал платформу для обратной связи на ЕГЭ

В этом году на ЕГЭ будет использоваться специальная платформа обратной связи. Ее анонсировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Платформа будет работать круглосуточно, а реакцию обещают сделать оперативной.

"У нас будут QR-коды на входе, и ребята и их родители, наведя камеру на QR-код, будут выходить автоматически на эту платформу, писать жалобы, а мы в режиме реального времени им отвечать. Специальные сотрудники у нас будут сидеть и модераторы отрабатывать", - рассказал он.

Однако нововведение требует наличия смартфона без дефектов с выходом в интернет, пишет учитель истории Иннокентий Кресик. А если смартфона нет или он без интернета? Или треснула линза на объективе смартфона, так что он не может прочитать код? Наконец, могут быть проблемы с интернетом.

"Первая проблема заключается в том, что глава Рособра считает, что все, кто идет сдавать ЕГЭ, должны иметь при себе смартфон, а если нету у него такого дивайса, то он и не человек вовсе! Как-то так получается!" - написал учитель.