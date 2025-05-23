Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Во Вьетнаме заблокируют Telegram. Власти страны заявляют, что руководство мессенджера, якобы, отказалось сотрудничать при расследовании правонарушений пользователей.

Сообщается, что провайдеры и телеком-операторы заблокируют приложение до 2 июня.

Министерство внутренних дел страны заявил, что почти 70% вьетнамских каналов и групп занимаются мошенничеством, торговлей наркотиками и терроризмом.

Telegram заблокирован в нескольких странах, включая Китай, Иран, Таиланд, Сомали. В Норвегии госслужащим запрещено иметь Telegram на рабочих устройствах. Также Telegram заблокирован в некоторых российских регионах, таких, как Дагестан.