Во Вьетнаме заблокируют Telegram
Во Вьетнаме заблокируют Telegram. Власти страны заявляют, что руководство мессенджера, якобы, отказалось сотрудничать при расследовании правонарушений пользователей.
Сообщается, что провайдеры и телеком-операторы заблокируют приложение до 2 июня.
Министерство внутренних дел страны заявил, что почти 70% вьетнамских каналов и групп занимаются мошенничеством, торговлей наркотиками и терроризмом.
Telegram заблокирован в нескольких странах, включая Китай, Иран, Таиланд, Сомали. В Норвегии госслужащим запрещено иметь Telegram на рабочих устройствах. Также Telegram заблокирован в некоторых российских регионах, таких, как Дагестан.