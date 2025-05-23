Песков: Площадку для переговоров с Украиной не может выбирать одна сторона

Москва и Киев пока не договорились о конкретной площадке, на которой пройдут следующие раунды переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, это решение не может приниматься одной стороной. Для этого нужно согласие двух сторон", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, решение по площадке для переговоров примут, когда придет время.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "нереалистичным" вариант проведения встречи в Ватикане, который ранее выразил готовность предоставить площадку. "Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран", - отметил он.