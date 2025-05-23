В Сургут на поезде Казань - Новый Уренгой приехал труп

В поезде Казань - Новый Уренгой скончался пассажир боковой полки, сообщает телеканал "Мегаполис".

Тело закрыли простыней. Пассажирам пришлось несколько часов ехать в обществе торчащих из-под простыни ног покойника, поскольку до ближайшей станции в Сургуте было несколько сотен километров.

Видео с "попутчиком" пассажиры опубликовали в соцсетях.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России не подтвердили и не опровергли Накануне.RU информацию о смерти одного из пассажиров - в ведомстве отказались комментировать произошедшее.