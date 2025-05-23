Венгрия обвинила Украину в шпионаже

Украина проводит шпионскую деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на мнение жителей о вступлении Киева в ЕС и поддержке ВСУ. Об этом уже прямо заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Недавно он обвинил киевский режим в попытке сорвать идущий венгерский референдум о членстве Украины в ЕС. А теперь сказал, что в его стране действуют украинские агенты, которые работают на то, чтобы убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в ЕС. В частности, через венгерскую оппозицию.

На днях глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш сообщил, что спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов, которые собирали данные о венгерской армии и энергосистеме страны.

Орбан подчеркивает, что принимать Украину в ЕС опасно. Это "кот в мешке" и нестабильное государство, и никто не знает, что с ним будет завтра. Соответственно, нет гарантий того, что Украина и ее армия будут занимать дружественную позицию в отношении ЕС. Не исключено, что все может измениться. А значит, ее вступление в ЕС создает угрозу европейской безопасности.