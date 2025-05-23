Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.

Кроме того, глава государства поручил разработать предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки - исходя из количества членов семьи.

Поручения даны по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля. Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

В прошлом году Минфин не поддержал предложение об установлении программы льготного ипотечного кредитования для участников специальной военной операции. Предлагалась ипотечная ставка в 2%. Зампред комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов говорил, что подобная программа затронула бы более 700 тыс. участников СВО.