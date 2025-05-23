Мэр Екатеринбурга о качестве уборки города: "Никуда не годится"

Сегодня, 23 мая, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на рабочем совещании вновь устроил разнос из-за качества уборки города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава поставил руководителям районов задачу объединить усилия для уборки уральской столицы в соответствии с установленными стандартами.

"Никуда не годится работа по уборке. У нас все стандарты по содержанию города установлены, и их выполнение надо контролировать. И делать это необходимо с раннего утра, до того, как люди выезжают на работу", - заявил Орлов.

Он отметил, что в администрации перераспределили полномочия для того, чтобы был виден результат.

"Надо соответствовать тому стандарту, который мы для себя установили", - призвал мэр.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Орлов подвел итоги месячника чистоты в уральской столице. Он остался недоволен работой и пообещал "жесткие кадровые решения".