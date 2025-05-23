МВД Грузии запретило россиянам и белорусам вывоз автомобилей

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что гражданам России и Белоруссии теперь запрещено вывозит автомобили из Грузии в третьи страны.

"Грузия соблюдает санкции, введенные США, Великобританией и Евросоюзом против России, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому, гражданам Белоруссии и России реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны запрещен. Эта норма уже задействована", - сообщили ТАСС в агентстве обслуживания МВД Грузии.

Грузия с 1 августа 2023 г. ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию. С 26 сентября того же года ограничен экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей из стран Евросоюза. В таком виде Грузия присоединится к мерам, указанным в 11 пакете санкций ЕС в отношении России. Ограничения также коснулись экспорта в Белоруссию.