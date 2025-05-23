Аэропорт космодрома Восточный принял первый рейс

Аэропорт космодрома Восточный сегодня принял первый официальный рейс – Ту-204-300, принадлежащий Роскосмосу, прибыл из Москвы. На нем прилетела делегация госкорпорации во главе с ее директором Дмитрием Бакановым.

По традиции первый рейс встречали водяной аркой – из пожарных шлангов самолет поливали спецавтомобили.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию 14 мая. Роскосмос ожидает, что возможность принимать самолеты в непосредственной близости с космодромом сократит время транспортировки космических аппаратов.

Напомним, что в момент открытия аэропорта в середине мая к городу Циолковскому (здесь проживают сотрудники космодрома и их семьи) вплотную подошел лесной пожар – из-за сильного ветра в сухую погоду огонь очень быстро распространялся. В Роскосмосе сообщили тогда, что угрозы космодрому и городу нет.