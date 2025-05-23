В Калининграде задержан мужчина, готовивший подрыв военной колонны 9 Мая

В Калининграде задержан россиянин, подозреваемый в подготовке теракта во время празднования 80-летия Победы. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

По информации ведомства, 25-летний мужчина получил задание от украинского куратора через Telegram. Предполагалось, что теракт будет совершен на пути следования военной колонны.

Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Подозреваемый арестован.

Ранее в Тверской области были предотвращены теракты на военных объектах. В Вышнем Волочке задержаны двое сторонников идеологии массовых убийств и неонацизма. Один из россиян родился в 2008-ом, другой – в 2011-ом. По заданию украинского куратора они должны были поджечь одно из военных зданий.