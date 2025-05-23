СМИ: Рубио выступает за новые санкции против РФ, но Трамп против

Госсекретарь США Марко Рубио выступает за принятие законопроекта о введении новых санкций против России, сообщил журнал New Lines.

Как заявил изданию источник, близкий к главе Госдепа, Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Однако президент США Дональд Трамп против такого решения.

По словам инсайдера, принятие закона о новых санкциях против России "фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой".

Речь идет о законопроекте, который разработали сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. Помимо санкций непосредственно против России, документ предполагает введение пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. Госсекретарь со ссылкой на Грэма* сообщал, что сейчас проект поддерживают 77 из 100 сенаторов.

*внесен в российский перечень террористов и экстремистов