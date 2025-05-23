Алаудинов: Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что бойцы подразделения никогда не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.

Он добавил, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь. Но к иностранцам, сражающимся на стороне украинской армии, другое отношение, потому что наемник "может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией", сказал Алаудинов РИА Новости.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что около 9,9 тыс. иностранных наемников принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Наибольшее количество наемников из Грузии, Великобритании, США, иных европейских стран и стран Латинской Америки.



