Глава СПЧ призвал запретить студентам сдавать курсовые, написанные ИИ

Нужно запретить студентам сдавать курсовые и дипломные работы, написанные ИИ. Так считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

При этом он признал, что нейросети могут написать работу, которую не каждый преподаватель сможет отличить от человеческого текста. Фактически это лишает смысла такой запрет.

Учитель информатики Михаил Боданов, комментируя предложение Фадеева, отмечает, что у него в этом году количество работ учеников, сгенерированных ИИ, выросло в разы. Но нужны не запреты, студенты и так давно покупают или скачивают в сети рефераты, поэтому какая разница, откуда взята липовая курсовая работа. Главное - чтобы учителя и преподаватели могли потребовать от ученика или студента объяснить написанное, чтобы проверить, что это он сделал работу (пусть и с помощью ИИ) и разбирается в теме. Но с этим есть проблемы.

Глава СПЧ ранее заявил и о другой проблеме, связанной с использованием нейросетей, особенно в гуманитарной сфере. Дело не только в обмане преподавателя, а в том, что тексты, которые выдают нейросети, - это западный нарратив.

"Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Это идеологизированные западные тексты", - подчеркнул он.