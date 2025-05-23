В Екатеринбурге сотрудник ЧОП ворвался в дом к пенсионерке, чтобы забрать деньги

В Екатеринбурге силовики задержали сотрудника ЧОП, напавшего на пенсионерку. Теперь ему вменяют разбой.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой злоумышленника стала 70-летняя женщина, проживающая в частном доме на улице Отрадной. Она рассказала полицейским, что около полуночи к ней в дом проник мужчина и ударил ее по голове металлическим прутом. После этого нападавший забрал кошелек, в котором лежали деньги и золотое кольцо. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что преступник ей знаком – некоторое время назад он ремонтировал крышу в ее доме. Вскоре силовики задержали подозреваемого: им оказался неоднократно судимый 42-летний житель уральской столицы. Выяснилось, что кроме оказания ремонтных услуг он трудоустроен охранником в одной из частных охранных организаций. А судим был за несколько грабежей и разбоев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с незаконным проникновением в жилище". ЧОПовцу грозит до 12 лет лишения свободы. Он уже помещен под стражу.