Менее 10% российских фильмов имеют нравственную основу - режиссер-депутат

Менее 10% выходящих в настоящее время российских фильмов можно причислить к духовно-нравственному кино. Так считает режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев.

Он отметил, что после развала СССР киноиндустрия, как и вся сфера культуры, стала ориентироваться на прибыль. В результате уровень кино резко упал. И хотя власти говорят, что все хорошо, он так не считает. Многие по-прежнему хотят вседозволенности за государственный счет. А в фильмах огромное количества непотребства.

"Пока мы не пришли к пониманию, что чувство ответственности должно быть и у исполнительной власти, чтобы они понимали, на что дают деньги, и у прокатчиков, которые по-прежнему гонятся за заказом и прибылью", - сказал Бурляев.

По его мнению, если бы все сплотились и работали в согласии с указом президента об основах государственной культурной политики, то уровня советского кино можно добиться за пять лет.

С 22 по 29 мая в Севастополе в рамках XVI Международного славянского форума искусств "Золотой витязь" проходит XXXIV Международный кинофорум "Золотой витязь", посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.