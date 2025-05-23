В Москве удвоилось открытие торговых площадей

В Москве в два с лишним раза вырос объём введения торговых площадей. Таковы итоги первого квартала 2025 г., если сравнивать его с аналогичным периодом 2024 г.

Показатель вырос до 79 тыс. "квадратов". Такой всплеск объяснили вводом объектов, для которых сроки неоднократно переносились, а также запуском нескольких крупных торгцентров.

Всего же до конца года будет введено почти 391,4 тыс. кв. м торговой недвижимости, что втрое больше, чем в 2024-м, пишет "Ъ".