Жителя Тульской области оштрафовали за съемку работы ПВО

Жителя города Алексин в Тульской области оштрафовали на 25 тыс. руб. за публикацию видео с работой ПВО. В материалах суда говорится, что юноша в январе 2025 года опубликовал в Telegram снятое им видео, "содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип и местонахождение".

В России на федеральном уровне пока не введена ответственность за съемку работы ПВО, но ряд регионов, в том числе и Тульская область, приняли на уровне субъектов поправки в административный кодекс, позволяющие штрафовать за такие действия.

Хотя и на федеральном уровне власти готовят поправки: в январе 2025 года сообщалось, что правительственная комиссия поручила Минобороны разработать соответствующие предложения. Их готовы поддержать в Госдуме.