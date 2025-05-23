"На мою деятельностью закрывали глаза": Экс-заммэра Дегтярска Ильин дал показания против своего бывшего начальника Пильникова

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга по делу бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого во взяточничестве, наконец заслушали показания его бывшего заместителя Андрея Ильина. По версии следствия, последний, помимо муниципальной службы, также занимался предпринимательской деятельностью, на что тогда еще градоначальник за некое вознаграждение согласился "закрывать глаза".

Как передает корреспондент Накануне.RU, свои показания Ильин начал с признания, что имеет личную неприязнь к своему бывшему начальнику, однако отметил, что оговаривать его не собирается. На вопросы свидетель отвечал очень медленно, тщательно подбирая каждое слово, и даже несколько раз выходил со своим адвокатом в коридор для обсуждения ответа.

Ильин рассказал, что в 2023 году, он делал перечисления на счет супруги Пильникова в качестве взятки за игнорирование его предпринимательской деятельности и общее покровительство. По его словам, именно мэр являлся инициатором взятки.

"Мы достаточно часто ездили совместно на работу, и в один из дней было согласовано о том, что в пределах миллиона будет заключен договор на ведение бухгалтерского учета моих организаций, и под видом бухгалтерских услуг будут проводиться платежи. Инициатором передачи денег был Вадим Олегович. Перечисляли частями: где-то 100, где-то 150 тыс. на протяжении года, но не регулярно. Договор заключался, чтобы было юридическое основание для перевода платежей", - рассказал Ильин.

Помимо суммы в размере почти 890 тыс. рублей бывший заммэра передал своему начальнику автомобиль Ауди Q6. По его словам, в 2024 году весной, когда Ильин снова ехал с градоначальником на работу, зашел разговор о желании Пильникова поменять автомобиль и обсуждение их марок. Подобный разговор возникал не в первый раз, а потому постоянное возвращение к этой теме Ильин, по его словам, расценил как намек на взятку.

"Я предложил рассмотреть эту машину, Вадима Олеговича она удовлетворяла, после чего я съездил в салон и согласовал скидку. Полной суммы у меня не было, договорились, что автомобиль приобретается в лизинг. Поговорил с главой предприятия ООО ПО "Минерал" (дружественная с Ильиным компания, по словам самого свидетеля - прим.ред.) Викторией О. и договорился, чтобы предприятие взяло автомобиль в лизинг, а деньги ей буду выплачивать я через свою компанию "Проект Строй Сити". Коллеги думали, что машину приобретают для нужд компании, так как до этого был продан служебный автомобиль", - сказал Ильин.

После этого машину передали третьему лицу. Тот, не подозревая, что это взятка, передал автомобиль тогда еще мэру. Было решено, что после окончания всех лизинговых платежей он будет переписан на Пильникова или указанное им лицо, однако обсуждение того, как именно будет осуществляться эта схема, решили оставить на потом.

Главным для Ильина стало то, что после передачи автомобиля Пильников больше не требовал от него денежных взяток. Он также отметил, что мэр мог бы спокойно отказаться от машины, ведь напрямую не настаивал на ней, и тогда уже сам Ильин "попал бы на деньги" из-за своей инициативы.

Автомобиль стоимостью около 9,5 млн рублей при оформлении лизинга обошелся в чуть более 11 млн рублей. Сейчас права на распоряжение им все еще находятся у ПО "Минерал", а оплата временно приостановлена.

Несмотря на личную неприязнь, Ильин охарактеризовал Вадима Пильникова "со всех сторон положительно".

"Это очень ответственный и трудолюбивый человек. К коллегам всегда относился положительно, строго и требовательно. Человек крайне профессиональный с точки зрения ведения муниципальной службы. Хороший проектный управленец и грамотный психолог. На ведение мной предпринимательской деятельности закрывались глаза. Но по роду службы с меня, можно сказать, спрашивали как со всех и по моим прямым обязанностям", - сказал бывший заммэра.

Сегодня дать показания также должен был глава строительной компании "Жилые кварталы" Сарраф Мамедов, который, по версии следствия, тоже давал взятки Пильникову. Из-за организационных проблем, доставить свидетеля в суд не представлялось возможным, а потому его показания заслушают в понедельник в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, 49-летний экс-мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: глава Дегтярска получил от Мамедова и Ильина деньги и автомобиль на общую сумму более 14 млн руб.

При этом сторона защиты утверждает, что взяткой был не автомобиль, а услуга по его пользованию.

Ранее суд оставил Пильникова под домашним арестом, несмотря на уговоры адвоката избрать более мягкую меру пресечения.