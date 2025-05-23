Сервис видео для взрослых OnlyFans могут продать за $8 млрд

OnlyFans – онлайн-платформа, позволяющая создателям различного порноконтента взимать плату за него с подписчиков. Комиссия составляет 20% от заработка.

По словам знакомых с ситуацией источников Reuters, группу потенциальных покупателей возглавляет инвестиционная компания Forest Road Company, базирующаяся в Лос-Анджелесе.

Владелец OnlyFans, компания Fenix International Ltd, ведет переговоры о продаже сервиса группе инвесторов. Сумма сделки может составить $8 млрд.



