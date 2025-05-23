Управляющая компания Т-банка стала совладельцем банка "Точка"

Управляющая компания Т-банка – группа "Т-технологии" – купила контрольную долю (50,01%) в структуре "Каталитик пипл", которая, в свою очередь, владеет 64% в банке с екатеринбургскими корнями "Точка". Оставшаяся доля в "Каталитик" будет у компании "Интеррос" Владимира Потанина (ранее "Интеррос" был просто одним из нескольких членов консорциума инвесторов, купивших "Каталитик"). При этом "Интеррос" также является крупнейшим акционером самих "Т-технологий", пишут "Ведомости".