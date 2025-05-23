Игорь Бабушкин принял участие в заседании Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству МИДа

"Состоялось четвертое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что глава МИД РФ подчеркнул, что укрепление сотрудничества в зоне Каспийского моря – это приоритет нашей страны и Астраханская область занимает в нем ключевое место.

Отдельное внимание в своем докладе Министр уделил международным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы, где особо выделил важность проведения прошедшего Астраханского патриотического форума.

"Астраханская область – геостратегическая территория России на Каспии. Мы активно взаимодействуем с партнерами из всех Прикаспийских государств в торговле, логистике, промышленности, образовании, культуре и многих других направлениях. Будем и далее работать над наращиванием плодотворного сотрудничества с нашими соседями по Каспию на благо России и родного региона", - отметил Игорь Бабушкин.