Большинство российских предпринимателей сообщили о сокращении спроса

70% предпринимателей ощутили в первом квартале текущего года сокращение спроса (падение продаж и выручки), таковы данные опроса Института экономика роста им. Столыпина.

Порядка 60% опрошенных заявили о сокращении физического объема продаж в январе-марте по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом у 20% предпринимателей продажи остались на прежнем уровне, еще у 20% - выросли, передают "Ведомости".

Падение выручки в денежном выражении отмечает 56% владельцев бизнеса. При этом некоторые из них компенсируют снижение физических продаж повышением цен (на эту меру пошли 24,5%). 36,4% респондентов, наоборот, пытаются стимулировать продажи снижением цен.

В конце апреля 2025 года президент России Владимир Путин констатировал замедление экономического роста: "Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию". При этом инфляция пока остается двузначной при цели ЦБ в 4%.