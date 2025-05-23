"Атом" завершает строительство третьего завода "Теплит" в Сысертском районе

Строительство нового завода "Теплит" по производству автоклавного газобетона в Сысертском районе выходит на финишную прямую. Он войдет в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала" – "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, здесь уже установлены семь силосных систем, включая две крупногабаритные для хранения золы уноса Рефтинской ГРЭС. В смесительном отделении установлены дозаторы и автоматизированные системы подачи сырья, обеспечивающие точность рецептуры. Готовы к эксплуатации производственно-бытовые административные помещения, а с июня начнется монтаж конвейерной линии упаковки.

Полностью пусконаладочные работы на площадке будут завершены осенью 2025 года. Открытие нового завода позволит увеличить выпуск автоклавного газобетона на предприятиях ГК "Атомстройкомплекс" до 1,2 млн кубометров в год, а также обеспечит новые рабочие места в регионе.

"Наша цель не просто нарастить мощности, но и задать новые стандарты отрасли. Третий завод по выпуску автоклавного газобетона – это шаг к статусу федерального игрока. Высокоточные линии резки и автоматизация процессов обеспечат идеальную геометрию блоков и энергоэффективность. В планах выпуск на заводе армированных изделий, таких как перемычки и стеновые панели. Это решение позволит использовать газобетон в высотном строительстве и сократит сроки возведения объектов ИЖС, рынок которых сегодня является драйвером увеличения объемов производства газобетона", - подчеркнул управляющий директор "Теплита" Андрей Вишневский.

Новый завод "Атом" строит на площадке действующего индустриального парка "Габиевский", где уже работают заводы по выпуску извести и цемента. Он станет третьим предприятием по производству газобетонных блоков в структуре девелопера. Здесь традиционно объединены современное оборудование и высокая степень экологичности.

Для производства стройматериалов "Теплит" уже более десятка лет перерабатывает золу уноса Рефтинской ГРЭС – натуральный продукт, который образуется и накапливается в результате работы угольных электростанций. С запуском третьего завода объем переработки золы уноса будет увеличен до 400 тысяч тонн в год.

Старт нового завода закроет дефицит качественного газобетона в России, особенно актуальный на фоне тренда на строительство энергоэффективного жилья. Увеличение предложения на рынке стабилизируют стоимость стройматериалов и сроки поставок, а также увеличит поставки уральских материалов в соседние регионы. "Теплит" уже заключил партнерские соглашения с дистрибьюторами в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, планирует выход на рынки Казахстана и Татарстана через федеральные торговые сети.