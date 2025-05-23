"Атом" завершает строительство третьего завода "Теплит" в Сысертском районе

23 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Хазин прогнозирует новый кризис на Западе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" завершает строительство третьего завода "Теплит" в Сысертском районе

Строительство нового завода "Теплит" по производству автоклавного газобетона в Сысертском районе выходит на финишную прямую. Он войдет в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала" – "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, здесь уже установлены семь силосных систем, включая две крупногабаритные для хранения золы уноса Рефтинской ГРЭС. В смесительном отделении установлены дозаторы и автоматизированные системы подачи сырья, обеспечивающие точность рецептуры. Готовы к эксплуатации производственно-бытовые административные помещения, а с июня начнется монтаж конвейерной линии упаковки.

Строительство нового завода по производству газобетонных блоков "Теплит" в Сысертском районе(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Полностью пусконаладочные работы на площадке будут завершены осенью 2025 года. Открытие нового завода позволит увеличить выпуск автоклавного газобетона на предприятиях ГК "Атомстройкомплекс" до 1,2 млн кубометров в год, а также обеспечит новые рабочие места в регионе.

"Наша цель не просто нарастить мощности, но и задать новые стандарты отрасли. Третий завод по выпуску автоклавного газобетона – это шаг к статусу федерального игрока. Высокоточные линии резки и автоматизация процессов обеспечат идеальную геометрию блоков и энергоэффективность. В планах выпуск на заводе армированных изделий, таких как перемычки и стеновые панели. Это решение позволит использовать газобетон в высотном строительстве и сократит сроки возведения объектов ИЖС, рынок которых сегодня является драйвером увеличения объемов производства газобетона", - подчеркнул управляющий директор "Теплита" Андрей Вишневский.

Строительство завода по производству газобетонных блоков "Теплит" в Сысертском районе(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Новый завод "Атом" строит на площадке действующего индустриального парка "Габиевский", где уже работают заводы по выпуску извести и цемента. Он станет третьим предприятием по производству газобетонных блоков в структуре девелопера. Здесь традиционно объединены современное оборудование и высокая степень экологичности.

Для производства стройматериалов "Теплит" уже более десятка лет перерабатывает золу уноса Рефтинской ГРЭС – натуральный продукт, который образуется и накапливается в результате работы угольных электростанций. С запуском третьего завода объем переработки золы уноса будет увеличен до 400 тысяч тонн в год.

Старт нового завода закроет дефицит качественного газобетона в России, особенно актуальный на фоне тренда на строительство энергоэффективного жилья. Увеличение предложения на рынке стабилизируют стоимость стройматериалов и сроки поставок, а также увеличит поставки уральских материалов в соседние регионы. "Теплит" уже заключил партнерские соглашения с дистрибьюторами в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, планирует выход на рынки Казахстана и Татарстана через федеральные торговые сети.

Теги: завод, Теплит, Атом, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети