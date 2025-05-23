Уральца оштрафовали на 30 тысяч за комментарии в интернете трехлетней давности

Житель Среднего Урала оштрафован за дискредитацию Вооруженных Сил России. Основанием стали его комментарии в интернете трехлетней давности.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще 2022 году житель Нижней Туры Сергей в социальной сети Вконтакте в разных новостных пабликах оставил несколько комментариев, дискредитирующих ВС РФ. Однако силовики нашли эти записи только в апреле 2025 года. Было возбуждено административное дело.

"Комментарии в интернете являются длящимся правонарушением. Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации", - пояснили в суде.

Сам Сергей признал свою вину. Нижнетуринский городской суд назначил уральцу штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, недавно девушка из Нижнего Тагила заплатила штраф в 120 тысяч рублей за один комментарий в соцсети.