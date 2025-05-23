На Украине усиливаются мобилизационные мероприятия

На Украине в ближайшее время могут усилиться мобилизационные мероприятия. Так, сообщалось, что в Киеве усилят работу ТЦК (аналог военкомата), а в Полтавской области будут созданы мобильные блокпосты, на них будут дежурить военная полиция, представители ТЦК и сотрудники СБУ. Основной целью блокпостов будет розыск военных со статусом СЗЧ.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что у ТЦК по всей стране, особенно в крупных городах, таких, как Одесса, выстроились длинные очереди. Это связано с оформлением отсрочки от службы в армии. До 5 июня ограниченно пригодные к службе мужчины должны повторно пройти военно-лечебную комиссию.