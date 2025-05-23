На Урале мусорный оператор требовал несуществующие долги через суд

В уральском городе Верхняя Салда мусорный оператор через суд требовал взыскать несуществующие долги. Однако затем передумал.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, региональный оператор по обращению с ТКО "Рифей" нашел должника по оплате услуги за вывоз мусора. По мнению компании, собственник частного дома Наталья за несколько лет накопила долгов на сумму около 7 тысяч рублей. "Рифей" подал в суд с требованием взыскать задолженность, а также пени с продолжением начисления по день фактической оплаты и госпошлину.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что жилой дом, откуда якобы вывозили мусор, сгорел еще в 2016 году – за 4 года до возникновения спорной задолженности. А в 2021 году строение официально признали непригодным для проживания.

В итоге ООО "Рифей" судиться передумало и отказалось от исковых требований. Производство по делу было прекращено.

Напомним, что в январе Свердловское УФАС возбудило дело против регоператора "Рифей" из-за нарушения законодательства.