МЧС: Площадь лесных пожаров в России выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом

В России с начала года зафиксировано около 2,5 тыс. очагов лесных пожаров, что аналогично показателям прошлого года, однако их площадь возросла в 2,5 раза и сейчас составляет почти 2 млн га. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

По его словам, хуже всего обстоят дела в Забайкальском крае и Республике Бурятия. С начала 2025 года лесной пожар 65 раз приближался на опасное для населенных пунктов расстояние.

Только в этом году в Забайкалье уже было зарегистрировано 487 очагов на площади в 1,5 млн га. На данный момент там действует 39 очагов на площади в 750 га, девять из которых локализованы. Восемь очагов располагаются в 5 км от населенных пунктов - один из них также уже локализован.

"Обстановка по прогнозу Росгидромета, который мы наблюдаем, до конца месяца будет напряженная, особенно ветровая нагрузка. В начале июня должен зайти циклон из Китая, который должен, в принципе, стабилизировать обстановку. Будем, соответственно, подбивать все цифры расходов, и содержание группировки будем компенсировать Забайкальскому краю", - добавил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Еще 207 очагов было зарегистрировано в Бурятии - там было поражено 170 тыс. га леса. На сегодняшний день в республике действуют 20 очагов на площади 12 тыс. га. В пяти км от населенных пунктов действуют четыре лесных пожара на площади почти в 2 тыс. га.