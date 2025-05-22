Россия подтвердила получение списка для обмена пленными "1000 на 1000"

Россия получила от Украины список для обмена пленными в формате "1000 на 1000". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, сейчас получен", - передает его слова "Интерфакс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва уже передала Киеву список пленных, которых готова обменять в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая. Тогда же украинский глава назвал договоренность об обмене "едва ли не единственным результатом переговоров" в Стамбуле.