Совет директоров "Газпрома" снова рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 году.

Собрание акционеров состоится 26 июня.

"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров <…> не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

На этих новостях акции "Газпрома" начали снижаться в цене.

В конце апреля компания опубликовала отчетность за 2024 год по МСФО: по итогам года чистая прибыль достигла 1,219 трлн руб. против убытка в 629 млрд руб. в 2023 году. Выручка компании за год выросла на 25%, до 10,7 трлн руб. Это второй по величине результат в истории "Газпрома".