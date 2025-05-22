Володин: "Где памятники Сталину? Кто их снёс?"

В Госдуме сегодня обсуждали эксплуатацию объектов культурного наследия, в связи с чем представители партии КПРФ высказали опасения за советские памятники и их сохранность. На это спикер палаты заметил, что объекты культурного наследия советской эпохи охраняются законом. Он добавил, что государство защитило памятники Ленину, "потому что только это осталось в виде исторического наследия".

Но на этом Володин не остановился и призвал коммунистов "покаяться" за снос памятников Сталину.

"Где памятники Сталину? Кто их снёс? А сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне. Вы разочаровались в роли Сталина? Тогда придерживайтесь этой линии! Если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь!", - резюмировал председатель Госдумы.