В Саратове экс-чиновник наказан за смерть в парке женщины и ребёнка

В Саратове наказан бывший заместитель главы администрации Октябрьского района Антон Хриченко. Речь идёт о деле о гибели женщины и ребёнка в городском парке из-за падения ветки.

Хриченко получил три года лишения свободы, которые заменены принудительными работами на тот же срок. Кроме того, с него взыскали 1 млн руб. в счёт компенсации морального вреда, причинённого в результате преступления.

Трагедия случилась 9 мая 2023 г. в городском парке Саратова. Вблизи детской площадки на людей упала ветка. Погибли девятилетний ребёнок и 80-летняя женщина, ещё двое детей и взрослая женщина получили травмы, пишет ТАСС.