Погибший внутри "Родины-матери" был ректором одного из московских вузов

Погибшим внутри монумента "Родина-мать зовет!" оказался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, пишет Shot.

На сайте вуза появилось сообщение о кончине ректора академии. Причина смерти не уточняется.

Предварительно, 68-летний Чесноков скончался от сердечного приступа. Внутрь монумента он мог попасть в ходе нелегальной экскурсии.

По информации телеграм-канала, статуя внутри полая, разбита на ячейки, там узкие проходы и лестницы. Мужчина прошел внутрь скульптуры в составе экскурсионной группы, поднялся наверх по лестницам вместе с остальными. Наверху Чеснокову стало плохо, ему пытались оказать первую помощь другие участники экскурсии, но спасти не смогли. Он умер до приезда скорой.

Сейчас экскурсовод на допросе, пишет телеграм-канал.