Алексей Текслер рассказал Дмитрию Патрушеву о позитивной динамике в АПК Южного Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на состоявшейся накануне в столице встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым рассказал о ходе посевной кампании в регионе и обсудил реализацию нацпроектов, государственных программ в сфере АПК.

Алексей Текслер сообщил, что в этом году регион ожидает получить более 2 млн тонн зерна. При этом, южноуральские аграрии рассчитывают произвести примерно 260 тысяч тонн масличных культур и обеспечить кормовую базу.

Как подчеркнул губернатор, для обеспечения качества собираемого зерна и увеличения валового сбора маржинальных культур (твердой пшеницы, подсолнечника, льна) челябинским сельхозпроизводителям предоставляется поддержка на приобретение минеральных удобрений.

«Чтобы сельхозтоваропроизводители смогли вовремя провести полевые работы мы ускорили темпы предоставления господдержки. На сегодняшний день аграрии получили свыше 700 миллионов рублей, из которых 548 миллионов – это федеральные средства. В том числе выделены более 108 миллионов рублей грантов на развитие семейных ферм», – отметил Алексей Текслер.

Уже до конца мая в регионе планируют направить еще 129 млн рублей областных субсидий на поддержку предприятий, работающих в растениеводстве.

Ранее министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин сообщал, что регион включился в реализацию нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В последние годы в области постоянно увеличивали объемы агроэкспорта. В этом году он планируется в объеме 259,7 млн долларов, а к 2030 году должен вырасти до 356,2 млн долларов.

«Аграрии Челябинской области сейчас увеличивают площади под масличными культурами. Альтернативой является возделывание бобовых культур. Если обеспечим хороший объем производства гороха, то сможем найти инвестора, который построит завод по производству горохового концентрата. Это продукт с хорошей добавленной стоимостью и очень востребован на международном рынке», — отмечал Алексей Кобылин.

Следует отметить, что в Челябинской области самообеспеченность хлебными продуктами в 2024 году составила 334,8% и по сравнению с предыдущем годом выросла на 17,1%. При этом, южноуральский АПК наращивает не только производство зерна, но и объемы его переработки в готовую пищевую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Благодаря реализованным на территории региона инвестиционным проектам в 2024 году производство овсяной крупы выросло на 63,4%, пшена - на 18,2%, зерновых продуктов для завтрака - на 44,8%, сухих каш - в 3,7 раза, изделий хлебобулочных длительного хранения - на 62,6%, смесей для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - 51,1%, масла сливочного и паст масляных - на 14,8%, мороженого - на 8%, масло подсолнечного нерафинированного - на 4,3%. За период реализации национального проекта производство крупы в регионе выросло на 34,4% (с 163,1 тысяч тонн до 219 тысяч тонн)», - отмечает заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова.

В ходе встречи с Дмитрием Патрушевым Алексей Текслер также рассказал о развитии животноводства в регионе.

«В животноводстве планируем реализовать проекты общей стоимостью 8,9 миллиарда рублей, включая строительство племенного репродуктора и новые проекты в птицеводстве, молочном скотоводстве и свиноводстве», – пояснил Алексей Текслер.

Отметим, что в области увеличено финансирование капитальных вложений, продолжается строительство племенного репродуктора первого порядка для развития отечественного кросса «Смена-9». Утверждены планы сотрудничества с аграрным вузом и индустриальными партнерами для подготовки специалистов птицеводства.

Губернатор сообщил, что за четыре месяца года производство мяса птицы выросло на 1,2 тысяч тонн (на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), а производство товарных яиц — на 19 млн штук (на 3,5%).

В ходе встречи Алексей Текслер и Дмитрий Патрушев обсудили также реализацию проектов в Челябинской области в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Еще одна тема обсуждения - итоги реализации нацпроекта «Экология» в регионе. Челябинская область реализовывала проекты по созданию объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, ликвидации свалок, снижению объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу, очистке водоёмов и лесовосстановлению. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовавшего в текущем году, работа по этим направлениям будет продолжена.

«Регион успешно выполняет планы посевной кампании, наращивает объемы производство сельхозпродукции, привлекая инвестиции в агропромышленный комплекс для обеспечения его развития. Поставленные задачи будут выполнены, мы продолжим работать по укреплению продовольственной безопасности, обеспечивая устойчивый рост отрасли», – отметил в завершении встречи Алексей Текслер.