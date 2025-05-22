Альфа-банк оштрафован из-за рекламы кредитки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк. Причиной стала реклама кредитной карты.

Рекламу распространяли через поисковую систему, а также в Московском метрополитене. В ней были представлены привлекательные сведения: "Кэшбэк 10% на все". При этом на сайте банка сообщалось, что акция распространяется только на определенные виды операций по карте.

По мнению службы, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовой услуги. Ведомство признало рекламу недостоверной, выдало предписание о прекращении нарушения и оштрафовало Альфа-Банк, сообщает ФАС.