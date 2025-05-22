В Кремле прокомментировали "крестопад" на сайте президента

В администрации президента России пояснили, каким образом "крестопад" добрался и до сайта Кремля.

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Вопросы к изображению герба страны на сайте администрации президента возникли накануне у режиссера Никиты Михалкова. Он назвал схематичное изображение-пиктограмму "цыпленком табака" и заметил, что на этом изображении вместо крестов на коронах и державе появились ромбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ситуацию тем, что при масштабировании – в данном случае уменьшении – изображения кресты "неизбежно превращаются в ромбы".

"Абсолютно вопрос масштабирования, и все, кто хоть как-то, хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображений, они прекрасно отдают себе отчет. Поэтому герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть", – пояснил он.

При этом изображение на сайте все же поправили – теперь на нем маленькие кресты.

Ранее вопросом "крестопада" заинтересовались в Госдуме. Правда, там еще не комментировали кадры с вручения очередной награды сыну Рамзана Кадырова, появившиеся в соцсетях в мае. Там видно, что на гербе России за спиной Адама Кадырова нет крестов.